Niğde'de silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti
Niğde'de silahlı saldırıda pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Alay beldesinde Sami Ö. (23), aralarında husumet bulunan Ali Eryılmaz (31) ve yanında bulunan amcası Yaşar Eryılmaz'ın (49) aracına Kiledere köyü istikametinde pompalı tüfekle ateş etti.
Araçta bulunan Yaşar Eryılmaz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yaşar Eryılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
