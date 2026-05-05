Niğde'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Niğde'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 32 parça eser ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.