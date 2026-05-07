Niğde'de tırla çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti

Niğde'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü. İbrahim Y. idaresindeki 42 GP 714 plakalı tır ile Hasan Çoşkun yönetimindeki 46 LV 354 plakalı otomobil, Ulukışla ilçesi Tepeköy mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki eşi Hamiyet Çoşkun hayatını kaybetti. Çiftin cesetleri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

