Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduran, kullanan ve satanlara yönelik Ulukışla ilçesinde 2 adrese operasyon düzenledi.



Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, iklimlendirme sistemi, bir miktar uyuşturucu madde, 12 kök esrar, 4 gram kenevir tohumu, 8 şişe içki ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

