        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

        Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 11-17 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.


        Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 80 sentetik hap, cam aparat ve 110 bin lira ele geçirildi.


        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

