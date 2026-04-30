Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduran, kullanan ve satanlara yönelik istihbari çalışmalar sonucu 5 adrese operasyon düzenledi.
Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, iklimlendirme sistemi, bir miktar uyuşturucu madde, 5 gram kenevir tohumu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.