Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduran, kullanan ve satanlara yönelik istihbari çalışmalar sonucu 5 adrese operasyon düzenledi.



Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, iklimlendirme sistemi, bir miktar uyuşturucu madde, 5 gram kenevir tohumu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.



Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

