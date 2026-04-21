Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, imzalanan işbirliği protokolünün Ar-Ge çalışmaları kapsamında olduğu belirtildi.



Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, imzalanan protokolün her iki üniversite için de çok kıymetli olduğunu belirtti.





Kısa zamanda birçok dış kaynaklı proje başvurusu hedeflediklerini vurgulayan Uslu, "Bu projeler hem üniversitemize hem de işbirliğimize önemli katkılar sunacaktır. Yapılan anlaşmanın iki üniversitemize de hayırlı olmasını temenni ediyor, anlaşmaya yaptığı katkılardan ötürü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

