Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri 3. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

        3. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

        Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) ev sahipliğinde düzenlenen "3. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 16:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        3. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

        Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) ev sahipliğinde düzenlenen "3. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali" başladı.

        Festival kapsamında farklı şehirlerden gelen tiyatrocular ile sanatseverler, Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı'nda toplandı.

        Kent Orkestrası eşliğindeki kortej yürüyüşü, OBBKT binası önünde sona erdi.

        Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zabit Yön, 23 Mayıs'a kadar sürecek festivale tüm sanatseverleri davet etti.

        Festivalde 8 şehir tiyatrosunu misafir edeceklerini belirten Yön, "62 yıldır perdelerini kapatmayan bir tiyatroya sahibiz. Tiyatroseverleri festivalimizde aramızda görmek istiyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in önderliğinde kültür ve sanat faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor." dedi.

        OBBKT Genel Sanat Yönetmeni Emrah Özdilek ise festivalin "Bir Şehnaz Oyun" adlı eserle başlayacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"

        Benzer Haberler

        Kumru'da 4 bin 500 metrelik içme suyu hattı yenilendi
        Kumru'da 4 bin 500 metrelik içme suyu hattı yenilendi
        Eski dünya şampiyonu Mustafa Genç, 23 yıl sonra ringe çıkmaya hazırlanıyor
        Eski dünya şampiyonu Mustafa Genç, 23 yıl sonra ringe çıkmaya hazırlanıyor
        Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Eski dünya şampiyonu Mustafa Genç, 23 yıl sonra yeniden ringlerde 50 yaşınd...
        Eski dünya şampiyonu Mustafa Genç, 23 yıl sonra yeniden ringlerde 50 yaşınd...
        Ordu'da bir haftada 20 bine yakın araç ve sürücüsü denetledi
        Ordu'da bir haftada 20 bine yakın araç ve sürücüsü denetledi
        Ordu'da aranması bulunan 25 şüpheli yakalandı
        Ordu'da aranması bulunan 25 şüpheli yakalandı