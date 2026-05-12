3. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) ev sahipliğinde düzenlenen "3. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali" başladı.



Festival kapsamında farklı şehirlerden gelen tiyatrocular ile sanatseverler, Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı'nda toplandı.



Kent Orkestrası eşliğindeki kortej yürüyüşü, OBBKT binası önünde sona erdi.



Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zabit Yön, 23 Mayıs'a kadar sürecek festivale tüm sanatseverleri davet etti.



Festivalde 8 şehir tiyatrosunu misafir edeceklerini belirten Yön, "62 yıldır perdelerini kapatmayan bir tiyatroya sahibiz. Tiyatroseverleri festivalimizde aramızda görmek istiyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in önderliğinde kültür ve sanat faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor." dedi.



OBBKT Genel Sanat Yönetmeni Emrah Özdilek ise festivalin "Bir Şehnaz Oyun" adlı eserle başlayacağını bildirdi.

