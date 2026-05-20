52 Orduspor FK, 2. Lig'e yükselmesini kutladı

Nesine 3. Lig'de play-off final müsabakasında Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 yenerek Nesine 2. Lig'e yükselen 52 Orduspor FK, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı. 52 Ordusporlu futbolcular üstü açık otobüsle Altınordu ilçesinde şehir turu attıktan sonra Akyazı Mahallesi'ndeki etkinlik alanına geldi. Kutlama programına kulüp yöneticileri, teknik heyet, futbolcular ve çok sayıda taraftar katıldı. Sahneye davet edilen futbolcular, şampiyonluk kupasını taraftarların tezahüratları eşliğinde kaldırdı. Program, Ekin Uzunlar konseri ile sona erdi.

