Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası

        Türkiye Basketbol Federasyonunca, Ordu'da düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 19:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyonun finalinde Botaş ile Antalya Gelişim karşılaştı. Çok sayıda taraftarın izlediği maçı Botaş 63-55 kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

        Organizasyonu Antalya Gelişim ikinci, rakibi Samsun Canik Belediyesi'ni yenen TED Ankara Kolejliler ise üçüncü olarak tamamladı.

        Karşılaşmanın ardından Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile protokol üyeleri tarafından dereceye giren takımlara madalyaları ve kupaları takdim edildi.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

