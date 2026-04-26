Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası

Türkiye Basketbol Federasyonunca, Ordu'da düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi.



Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyonun finalinde Botaş ile Antalya Gelişim karşılaştı. Çok sayıda taraftarın izlediği maçı Botaş 63-55 kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.



Organizasyonu Antalya Gelişim ikinci, rakibi Samsun Canik Belediyesi'ni yenen TED Ankara Kolejliler ise üçüncü olarak tamamladı.



Karşılaşmanın ardından Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile protokol üyeleri tarafından dereceye giren takımlara madalyaları ve kupaları takdim edildi.



















