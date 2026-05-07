        Bilek güreşi milli sporcuları, Avrupa şampiyonasına odaklandı

        Bilek güreşi milli sporcuları, Avrupa şampiyonasına odaklandı

        EYÜP ELEVLİ - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 8-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak milli sporcular Hüsrev Doğru ve Esmanur Ele, Ordu'da altın madalya hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Bilek güreşinde daha önce ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceleri bulunan milli sporcular, antrenörleri eşliğinde Ünye Kapalı Spor Salonu'nda idmanlara katılıyor.

        Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Ordu Temsilcisi Furkan Kirman, AA muhabirine, Ordulu 2 sporcunun Macaristan'da Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.

        Sporcuların şampiyona için sıkı antrenman yaptığını belirten Kirman, "Sporcularımız gayretli bir şekilde emeklerini gösterdiler. İnşallah mükafatlarını alacaklar. Sporcularımızdan beklentimiz tabii ki altın madalya almaları. Bayrağımızı dalgalandıracaklarına, İstiklal Marşı'mızı okutacaklarına inanıyorum." dedi.


        Milli takım antrenörü Mustafa Arslan ise Türkiye'den 110 sporcunun katılacağı şampiyona için sporcuların haftanın 4 günü antrenman yaptığını anlattı.

        Sporcuların masa, kuvvet ve hız idmanları yaptığını ifade eden Arslan, büyük motivasyon ve özveri gerektiren branşta Hüsrev Doğru ve Esmanur Ele'nin başarıyla ülkeyi temsil ederek iyi bir derece alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.




        - Hedefi dünya şampiyonluğu

        Ünye Çevre, Eğitim, Kültür, Spor ve İzcilik Kulübü (ÜNÇEK) sporcusu 53 yaşındaki Hüsrev Doğru, 2019'da bilek güreşine başladığını, Türkiye şampiyonluğu, Avrupa birinciliği ile dünya ikinciliği gibi çeşitli derecelere sahip olduğunu söyledi.

        Eksik olan dünya şampiyonluğu unvanını kazanmak istediğini belirten Doğru, "Onun için uğraşıyorum. İnşallah Avrupa şampiyonu olduktan sonra, dünya şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanacağım. Daha önce Avrupa şampiyonu oldum ama tekrar etmek istiyorum, hedefim dünya şampiyonu olmak." diye konuştu.

        Rakiplerinin eski ve güçlü sporcular olduğunun altını çizen Doğru, bu nedenle haftada 6 gün antrenman yaparak sıkı çalıştığını ifade etti.




        - "Birincilikle döneceğime inanıyorum"

        Ordu Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu 17 yaşındaki Esmanur Ele de öğretmeninin yönlendirmesiyle 5 yıl önce başladığı sporda Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceleri olduğunu söyledi.

        Moldova'da 2 yıl önce düzenlenen organizasyonda dünya üçüncüsü olduğunu hatırlatan genç sporcu, "Şimdi ise Avrupa şampiyonasına hazırlanıyoruz. 18 yaş altında 55 kiloda yarışacağım. Antrenmanlarıma çok dikkat ediyorum." dedi.

        Yalova'da geçen aylarda düzenlenen Türkiye şampiyonasında birinci olduktan sonra antrenmanlara daha çok önem vermeye başladığını anlatan Ele, şöyle devam etti:

        "Antrenmanlarımız güzel geçiyor. Herkes emek veriyor. Benim de hedefim herkes gibi birincilik. Birincilikle döneceğime inanıyorum. Disiplin ve antrenmanla birinci olacağıma inanıyorum. Hedefim bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı orada okutmak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

