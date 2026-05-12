        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Eski dünya şampiyonu Mustafa Genç, 23 yıl sonra ringe çıkmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 13:46 Güncelleme:
        Boksta 1994'te gençler dünya şampiyonu olan eski milli sporcu Mustafa Genç, 30 Mayıs'ta Almanya'da düzenlenecek WBU Açık Almanya Şampiyonası öncesi Ordu'da kampa girdi.

        Ordu 19 Eylül Stadı Boks Salonu'nda kendisini yetiştiren antrenörü Mustafa Genç ile birlikte çalışan tecrübeli boksör, master +91 kiloda çıkacağı organizasyonda Bulgar rakibi Viktor Hristoskov'u yenmeyi hedefliyor.

        Mustafa Genç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aktif sporu bıraktıktan sonra 130 kiloya kadar çıktığını, bel fıtığı nedeniyle gittiği doktorun da tavsiyesi üzerine yeniden spora başladığını söyledi.

        Boks antrenmanları sayesinde 27 kilo vererek form kazanmaya başladığını ifade eden 50 yaşındaki Genç, bu durumun kendisi için geri dönüş hikayesi olduğunu belirtti.

        Antrenmanlara düzenli devam ettiğini aktaran Genç, "Hedefimiz 30 Mayıs'ta Almanya'da düzenlenecek WBU Açık Almanya Şampiyonası'nda master kategorisinde ağır sıklet boks maçına çıkmak ve şampiyon olabilmek." dedi.

        Bulgar boksör Viktor Hristoskov ile mücadele edeceğini vurgulayan Genç, "Amacım, spora başlayıp şampiyonluk kazanmaktan ziyade sağlığımı geri kazanmaktı. Şu anda sağlığım gayet yerinde." diye konuştu.

        En son 2003'te Fransa'da ringe çıktığını anlatan Genç, "23 yıl sonra tekrar ringe çıkacağım. Bu hem benim için hem spor yapmak isteyenler için bir dönüm noktası olacak. Bu durum her yaşta spora başlanabileceğinin bir göstergesi olacak." ifadelerini kullandı.

        Genç, bu süreçte kendisine destek olanlara da teşekkür etti.

        Antrenör Mustafa Genç ise daha önce öğrencisi olan Mustafa Genç'in yeniden ringlere dönmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Sporcuyu Almanya'da çıkacağı maça hazırladığını belirten Genç, "Mustafa Genç'in gençler dünya şampiyonu olduğu gibi 23 yıl sonra da WBU Açık Almanya Şampiyonası'nda master kategorisinde şampiyon olmasını istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan Çin çıkarması
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Ünlüler şehre akın etti
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Ordu'da bir haftada 20 bine yakın araç ve sürücüsü denetledi
        Ordu'da aranması bulunan 25 şüpheli yakalandı
        Fındık bahçesine giren otomobilin sürücüsü öldü
        Ordu'da trafik kazası: 1 ölü
