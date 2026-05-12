Eski dünya şampiyonu Mustafa Genç, 23 yıl sonra ringe çıkmaya hazırlanıyor

Ringlere 23 yıl sonra dönmeye hazırlanan eski dünya şampiyonu Mustafa Genç, ilk maçına şampiyonluk hedefiyle çalışıyor.



Boksta 1994'te gençler dünya şampiyonu olan eski milli sporcu Mustafa Genç, 30 Mayıs'ta Almanya'da düzenlenecek WBU Açık Almanya Şampiyonası öncesi Ordu'da kampa girdi.



Ordu 19 Eylül Stadı Boks Salonu'nda kendisini yetiştiren antrenörü Mustafa Genç ile birlikte çalışan tecrübeli boksör, master +91 kiloda çıkacağı organizasyonda Bulgar rakibi Viktor Hristoskov'u yenmeyi hedefliyor.



Mustafa Genç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aktif sporu bıraktıktan sonra 130 kiloya kadar çıktığını, bel fıtığı nedeniyle gittiği doktorun da tavsiyesi üzerine yeniden spora başladığını söyledi.



Boks antrenmanları sayesinde 27 kilo vererek form kazanmaya başladığını ifade eden 50 yaşındaki Genç, bu durumun kendisi için geri dönüş hikayesi olduğunu belirtti.



Antrenmanlara düzenli devam ettiğini aktaran Genç, "Hedefimiz 30 Mayıs'ta Almanya'da düzenlenecek WBU Açık Almanya Şampiyonası'nda master kategorisinde ağır sıklet boks maçına çıkmak ve şampiyon olabilmek." dedi.



Bulgar boksör Viktor Hristoskov ile mücadele edeceğini vurgulayan Genç, "Amacım, spora başlayıp şampiyonluk kazanmaktan ziyade sağlığımı geri kazanmaktı. Şu anda sağlığım gayet yerinde." diye konuştu.



En son 2003'te Fransa'da ringe çıktığını anlatan Genç, "23 yıl sonra tekrar ringe çıkacağım. Bu hem benim için hem spor yapmak isteyenler için bir dönüm noktası olacak. Bu durum her yaşta spora başlanabileceğinin bir göstergesi olacak." ifadelerini kullandı.



Genç, bu süreçte kendisine destek olanlara da teşekkür etti.



Antrenör Mustafa Genç ise daha önce öğrencisi olan Mustafa Genç'in yeniden ringlere dönmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Sporcuyu Almanya'da çıkacağı maça hazırladığını belirten Genç, "Mustafa Genç'in gençler dünya şampiyonu olduğu gibi 23 yıl sonra da WBU Açık Almanya Şampiyonası'nda master kategorisinde şampiyon olmasını istiyoruz." dedi.

