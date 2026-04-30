Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        GÜNCELLEME - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı

        GÜNCELLEME - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Güler'in yoğun çalışma temposuna bağlı olarak kendisini iyi hissetmemesi üzerine tedbir amaçlı hastaneye başvurduğunu bildirdi.

        Yapılan ilk kontrollerin ardından Güler’in, detaylı tetkiklerin gerçekleştirilmesi için tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildiğini belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Başkan'ımızın genel durumu iyi olup endişe edilecek bir husus bulunmamaktadır. Gösterilen ilgi ve hassasiyet dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz."

        - "Çok şükür sağlığım yerinde"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Çok şükür sağlığım yerinde. Bu süreçte arayan, soran, dualarıyla yanımızda olan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Tedavi sürecimizi en kısa sürede tamamlayarak görevimizin başına inşallah döneceğiz. Ordu'muz için yapacak daha çok işimiz, yürüyecek daha çok yolumuz var. İnşallah çok yakında yeniden sahada, sizlerle omuz omuza olacağız."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
