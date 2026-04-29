        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert Ordu'da konuştu:

        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, "Emeklilik sistemi baştan itibaren yeniden ele alınarak daha adil ve hakkaniyetli oluşturulmalıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Sert, Altınordu ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yaptığı "emeklilik sisteminde yaşanan aksaklıklar" konulu basın toplantısında, işçilerin daha güvenceli, daha adil ve insan onuruna yakışır çalışma koşullarına kavuşması için mücadele ettiklerini söyledi.

        Türkiye'de emeklilik sisteminde uzun yıllardır parçalı düzenlemeler yapıldığını belirten Sert, "Mevcut sistemde emekli aylıklarının belirlenme biçimi ve düzeyi emekçiler açısından ciddi hak kayıplarına yol açmakta, emeğin karşılığının tam olarak alınmasını engellemektedir. 2008 sonrası yapılan düzenlemelerle emekli aylığı hesaplama sisteminde yapılan değişiklikler, daha fazla prim ödeyen çalışanların dahi emeklilikte hak ettiği karşılığı alamamasına neden olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Sert, emeklilik sisteminin yeniden ele alınmasını ve adil bir sistem kurulmasını talep ettiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu kapsamda Ordu'da gerçekleştirdiğimiz 1 Mayıs etkinliklerinde emeklilik sistemine ilişkin tespitlerimizi, değerlendirmelerimizi ve çözüm önerilerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz ve diyoruz ki, prim günü arttıkça emekli aylığının düşmesi büyük bir adaletsizliktir. Taban emekli aylığı düzenlemesi emekliler arasındaki dengeyi bozmaktadır."

        Emeklilerin artan refahtan adil pay alması gerektiğine işaret eden Sert, "Emeklilik sistemi baştan itibaren yeniden ele alınarak daha adil ve hakkaniyetli oluşturulmalıdır. ÇAYKUR başta olmak üzere kamu kurumlarında çalışan geçici, kampanya ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözülmesini, bu çalışanların 11 ay 29 gün çalışma modeline kavuşturulmasını ve çalışmadıkları dönemlerde sosyal güvence ve gelir desteği mekanizmalarının oluşturulmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

        Sert, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programlarında yalnızca çalışma hayatına ilişkin talep ve beklentileri değil, aynı zamanda küresel ölçekte yaşanan insani krizleri ve insanlık dramlarını da gündeme taşıdıklarını kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

