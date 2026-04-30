Karadenizli balıkçılar ağ bakımı mesaisine başladı

Ordu'da av sezonunun sona ermesinin ardından balıkçılar ağların onarımına başladı.



1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar, 15 Nisan'da sezonun kapanmasının ardından mesailerini karada sürdürüyor.



Fatsa ilçesinde teknelerini limana demirleyen balıkçılar, sezon boyunca yıpranan ve yırtılan ağları onarıyor.



Balıkçılar, ağların bakımını temmuza kadar tamamlamayı planlanıyor.



İlçede 35 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Ümit Yaşar Şener, "Sezonu tamamladık, şimdi de yeni sezon hazırlıklarına başladık. Ağların tamirini yapıyoruz. Temmuza kadar bu işleri tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.



Nihat Atik ise sabah erken saatlerde ağ bakımına başladığını anlatarak, günde 8 saat yıpranan ve yırtılan ağları onardığını ifade etti.



Ağ onarımının dikkat gerektirdiğine işaret eden Atik, özveriyle çalıştıklarını kaydetti.



Mehmet Şahin de yeni av sezonunda sorunla karşılaşmamak için ağ bakım ve onarımının önemli olduğunun altını çizdi.



Mustafa Topal da ağların tek tek gözden geçirildiğini, yıpranan bölümlerin titizlikle onarıldığını belirtti.

