Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Güler'in yoğun çalışma temposuna bağlı olarak kendisini iyi hissetmemesi üzerine tedbir amaçlı hastaneye başvurduğunu ifade etti.
Yapılan ilk kontrollerin ardından Güler’in, detaylı tetkiklerin gerçekleştirilmesi için tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildiğini ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:
"Başkanımızın genel durumu iyi olup endişe edilecek bir husus bulunmamaktadır. Gösterilen ilgi ve hassasiyet dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz."
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.