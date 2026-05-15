Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen "Ordu Caz Festivali" başladı.



Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının (OTSO) fuaye alanında gerçekleştirilen açılış programında, kentte böyle bir festivalin düzenlenmesinden dolayı heyecanlı olduklarını söyledi.



Kendisinin de iyi bir caz dinleyicisi olduğunu dile getiren Baş, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.



OTSO Başkanı Adil Levent Karlıbel ise şehirlerin marka olabilmesi için bilinirliğin önemine değinerek, "Sonra çok seçkin, özel, dünyanın gittiği trende uygun çalışmalar ve faaliyetlerle anılması lazım. Caz da bunlardan biri. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Ufkumuzu açıyorsunuz. Biz de bunun bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Yani yarın bize sorarlarsa 'caz da yaptık' diyebiliriz." diye konuştu.



Festivalin genel direktörü Emre Gürsoy da yeni bir şey başlatmak için büyük sahnelere değil, aynı hayale inanan insanlara ihtiyaç olduğunu belirtti.



Ordu Caz Festivali'nin de tam olarak böyle doğduğunu anlatan Gürsoy, "Karadeniz'in ilk caz festivalini Ordu'da gerçekleştiriyor olmak bizim için gerçekten çok heyecan verici. Ama daha da önemlisi bu şehrin böyle bir festivale çok yakıştığına inanıyoruz. Çünkü Ordu'nun doğası, ritmi ve insanı bize bu festival için çok güçlü bir ilham oldu." ifadelerini kullandı.



Müzik dinletisinin sunulduğu festival, kentin doğasıyla öne çıkan mekanlarında düzenlenecek konser ve etkinliklerin ardından 18 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

