Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu Caz Festivali başladı

        Ordu Caz Festivali başladı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen "Ordu Caz Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 16:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu Caz Festivali başladı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen "Ordu Caz Festivali" başladı.

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının (OTSO) fuaye alanında gerçekleştirilen açılış programında, kentte böyle bir festivalin düzenlenmesinden dolayı heyecanlı olduklarını söyledi.

        Kendisinin de iyi bir caz dinleyicisi olduğunu dile getiren Baş, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        OTSO Başkanı Adil Levent Karlıbel ise şehirlerin marka olabilmesi için bilinirliğin önemine değinerek, "Sonra çok seçkin, özel, dünyanın gittiği trende uygun çalışmalar ve faaliyetlerle anılması lazım. Caz da bunlardan biri. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Ufkumuzu açıyorsunuz. Biz de bunun bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Yani yarın bize sorarlarsa 'caz da yaptık' diyebiliriz." diye konuştu.

        Festivalin genel direktörü Emre Gürsoy da yeni bir şey başlatmak için büyük sahnelere değil, aynı hayale inanan insanlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

        Ordu Caz Festivali'nin de tam olarak böyle doğduğunu anlatan Gürsoy, "Karadeniz'in ilk caz festivalini Ordu'da gerçekleştiriyor olmak bizim için gerçekten çok heyecan verici. Ama daha da önemlisi bu şehrin böyle bir festivale çok yakıştığına inanıyoruz. Çünkü Ordu'nun doğası, ritmi ve insanı bize bu festival için çok güçlü bir ilham oldu." ifadelerini kullandı.

        Müzik dinletisinin sunulduğu festival, kentin doğasıyla öne çıkan mekanlarında düzenlenecek konser ve etkinliklerin ardından 18 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        Ordu'da aynı gün vefat eden kadın ile oğlunun cenazeleri toprağa verildi
        Ordu'da aynı gün vefat eden kadın ile oğlunun cenazeleri toprağa verildi
        Aynı gün vefat eden şahıs ile annesi toprağa verildi
        Aynı gün vefat eden şahıs ile annesi toprağa verildi
        Ordu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 43 kişi taburcu e...
        Ordu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 43 kişi taburcu e...
        Ordu'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 45 kişiden 43'ü taburcu edildi
        Ordu'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 45 kişiden 43'ü taburcu edildi
        Başkan Güler: "Ürettiğimiz fidelerle halkımızın ekonomisine katkıda bulunuy...
        Başkan Güler: "Ürettiğimiz fidelerle halkımızın ekonomisine katkıda bulunuy...
        Opr. Dr. Çelik: "Obezite kanser riskini artırabilir"
        Opr. Dr. Çelik: "Obezite kanser riskini artırabilir"