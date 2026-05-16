Ordu Caz Festivali sürüyor

Ordu'da düzenlenen "Ordu Caz Festivali" kapsamında sokakta müzik dinletisi sunuldu. Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde kentin öne çıkan Sırrıpaşa Caddesi'nde "Sokakta Caz" etkinlikleri yapıldı. Müzisyenler tarafından açık havada sunulan dinleti, vatandaşlarca ilgiyle takip edildi. Ordu Caz Festivali, yarın şehrin farklı noktalarındaki açık hava konserleriyle devam edecek.

