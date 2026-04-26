Ordu Valiliğinden Altınordu ilçesinde denizde boğulan kişiye ilişkin açıklama:

Ordu Valiliği, Altınordu ilçesinde bir kişinin denizde boğulmasına ilişkin, gerekli inceleme ve tahkikatın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.



Valiliğin açıklamasında, dün akşam Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği suda boğulma olayı ile ilgili bazı sosyal medya hesapları ve çeşitli platformlarda gerçeği yansıtmayan, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte paylaşımların yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, suda boğulan kişinin sahil kısmına inip denize girdiğinin belirlendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:



"Şahıs, olay yerine intikal eden ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılarak sağlık kuruluşuna sevk edildiği, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Ayrıca şahsın yapılan ön otopsisi sonucunda herhangi bir darp, cebir ve kesici aletle yaralandığına dair bulguya rastlanılmadığı, şahsın suda boğulma sonucunda hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olaya ilişkin gerekli inceleme ve tahkikat ilgili birimlerimizce titizlikle sürdürülmektedir."



Açıklamada, vatandaşların resmi makamlarca yapılmayan açıklamalara itibar etmemeleri ve doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlarda bulunmamaları gerektiği belirtildi.



