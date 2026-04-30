        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu Valisi Erol'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

        Ordu Valisi Muammer Erol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Erol, mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün daha iyi bir gelecek için ter akıtan, gecesini gündüzüne katarak çalışan, sosyal ve ekonomik yönden kalkınmanın temel gücü olan işçi ve emekçilere bir vefa günü olarak kutlandığını belirtti.

        Toplumun belkemiği ve üretimin en önemli unsuru işçilerin ülkenin barış, huzur ve refah ortamına erişmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Erol, şunları kaydetti:

        "En kutsal kazanç, alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de bu güzel temayı daha da anlamlandırmaktadır. Bizler millet olarak işçinin, emekçinin hakkını, alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız. 1 Mayıs gününün taşıdığı anlamın bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir fonksiyon icra edebileceği kuşkusuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle çalışan, üreten bütün işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, aileleriyle sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam ve çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Benzer Haberler

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı
        Ordu Büyükşehir Beledriye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı
        Ordu Büyükşehir Beledriye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı
        Ünye'de 35. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali düzenlenecek
        Ünye'de 35. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali düzenlenecek
        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert Ordu'da konuştu:
        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert Ordu'da konuştu:
        Ordu'nun kırsalında beton yol çalışmaları devam ediyor
        Ordu'nun kırsalında beton yol çalışmaları devam ediyor