        Ordu'da aynı gün vefat eden kadın ile oğlunun cenazeleri toprağa verildi

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde aynı gün yaşamını yitiren anne-oğulun cenazeleri defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Salman Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Muhittin Sarıçobanoğlu dün vefat etti. 77 yaşındaki anne Hüsne Sarıçobanoğlu oğlunun vefat haberini öğrenmesinin ardından rahatsızlandı.

        Akkuş Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anne ve oğlu için Salman Mahallesi'ndeki Çamaalan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, aile ve yakınların yanı sıra Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ile vatandaşlar katıldı. Cenazeler, namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
