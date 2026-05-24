Ordu'da bayram öncesi mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yapıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, il genelindeki mezarlık ve şehitliklerde bayram öncesi temizlik ve bakım onarım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.



Açıklamada, "Bayram süresince vatandaşların rahatlıkla kabir ziyaretlerini yapabilmesi için seferber olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlıkları A’dan Z’ye temizliklerini yapmanın yanı sıra yürüyüş yolları ve ağaçların da bakımlarını gerçekleştirdi. Ordu'nun dört bir yanında mahalle mezarlıklarının bakımına özen gösteren ekiplerimiz muhtarlarla iş birliği yapıyor. Bu kapsamda muhtarlara akaryakıt ve malzeme desteği sağlanarak mezarlıklar tertemiz oluyor." ifadelerine yer verildi.

