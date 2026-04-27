Ordu'da belediye çalışanına yönelik satırlı saldırı güvenlik kamerasında

Ordu'nun Aybastı ilçesinde belediye çalışanının yaralanmasına neden olan satırlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.





Güvenlik kamerası görüntüsüne göre, Aybastı Belediyesinde 21 Nisan'da meydana gelen olayda, belediyeye gelen Y.D, bir süre sonra üzerinde gizlediği satırı çıkardı.



Sekreter olarak görev yapan A.D'ye saldıran şüpheliyi, olay yerinde bulunan diğer kişiler engelledi.



Olayın ardından gözaltına alınan Y.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, yaralanan A.D. ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.



