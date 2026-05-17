Ordu'da "çevre ve iklim" temasıyla kısa film festivali düzenlendi

Ordu Üniversitesi (ODÜ) bünyesinde bu yıl birincisi düzenlenen Kısa Film Festivali, "çevre ve iklim" temasıyla gerçekleştirildi.



ODÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Sinema Kulübü ile Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen festival kapsamındaki yarışmaya, Türkiye genelinde 200'ün üzerinde film başvurusu yapıldı.



Ön değerlendirmeler sonucunda finale kalan 7 kısa film, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen programda gösterildi.



Su kaynaklarının korunması, orman yangınları, kuraklık ve iklim krizi gibi çevre konularının ele alındığı filmler, jüri tarafından değerlendirildi.



"En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülü "Gölgeden Öteye Yol Yok" filmine verilirken, "En İyi Senaryo" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini "Belirlenemeyen Bir Neden", "En İyi Kısa Film" ödülünü "Düşeş", "Ordu Üniversitesi Öğrenci Teşvik" ödülünü ise "Kaplumpara" filmi aldı.



Programda konuşan festival yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Merve Sarışın, kısa film festivalinin öğrencilerin sanatsal üretimlerini görünür kılması açısından değerli olduğunu belirterek, "Çevre ve iklim temasıyla yola çıktığımız festival kapsamında Türkiye genelinden 200'ün üzerinde başvuru almış olmamız da festivale gösterilen ilgiyi ortaya koydu. Finale kalan filmlerin her biri yalnızca teknik açıdan değil, toplumsal duyarlılık ve anlatım gücü bakımından da dikkat çekiciydi." ifadelerini kullandı.



Sarışın, bu festivalin Ordu Üniversitesi bünyesinde geleneksel hale gelmesini ve genç sinemacıları destekleyen güçlü bir kültürel platforma dönüşmesini hedeflediklerini kaydetti.



Festivalin yürütme kurulu üyesi Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Yılmaz ise finale kalan filmlerin çevre ve iklim meselesini yalnızca bir tema olarak ele almakla kalmadığını, bu meseleyi insanın ve doğadaki canlı cansız varlıkların hikayeleriyle, gündelik hayatın küçük ama çarpıcı ayrıntılarıyla ve güçlü görsel tercihlerle buluşturduğunu vurguladı.

