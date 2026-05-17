        Ordu'da "çevre ve iklim" temasıyla kısa film festivali düzenlendi

        Ordu'da "çevre ve iklim" temasıyla kısa film festivali düzenlendi

        Ordu Üniversitesi (ODÜ) bünyesinde bu yıl birincisi düzenlenen Kısa Film Festivali, "çevre ve iklim" temasıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 22:23 Güncelleme:
        ODÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Sinema Kulübü ile Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen festival kapsamındaki yarışmaya, Türkiye genelinde 200'ün üzerinde film başvurusu yapıldı.

        Ön değerlendirmeler sonucunda finale kalan 7 kısa film, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen programda gösterildi.

        Su kaynaklarının korunması, orman yangınları, kuraklık ve iklim krizi gibi çevre konularının ele alındığı filmler, jüri tarafından değerlendirildi.

        "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülü "Gölgeden Öteye Yol Yok" filmine verilirken, "En İyi Senaryo" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini "Belirlenemeyen Bir Neden", "En İyi Kısa Film" ödülünü "Düşeş", "Ordu Üniversitesi Öğrenci Teşvik" ödülünü ise "Kaplumpara" filmi aldı.

        Programda konuşan festival yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Merve Sarışın, kısa film festivalinin öğrencilerin sanatsal üretimlerini görünür kılması açısından değerli olduğunu belirterek, "Çevre ve iklim temasıyla yola çıktığımız festival kapsamında Türkiye genelinden 200'ün üzerinde başvuru almış olmamız da festivale gösterilen ilgiyi ortaya koydu. Finale kalan filmlerin her biri yalnızca teknik açıdan değil, toplumsal duyarlılık ve anlatım gücü bakımından da dikkat çekiciydi." ifadelerini kullandı.

        Sarışın, bu festivalin Ordu Üniversitesi bünyesinde geleneksel hale gelmesini ve genç sinemacıları destekleyen güçlü bir kültürel platforma dönüşmesini hedeflediklerini kaydetti.

        Festivalin yürütme kurulu üyesi Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Yılmaz ise finale kalan filmlerin çevre ve iklim meselesini yalnızca bir tema olarak ele almakla kalmadığını, bu meseleyi insanın ve doğadaki canlı cansız varlıkların hikayeleriyle, gündelik hayatın küçük ama çarpıcı ayrıntılarıyla ve güçlü görsel tercihlerle buluşturduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        Trump: İran için zaman daralıyor
        Kadıköy'de 87. dakika mucizesi: Eyüpspor ligde kaldı!
        Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor!
        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti

