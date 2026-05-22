Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da engelli gençler bir günlük temsili askerlik yaptı

        Ordu'da engelli gençler bir günlük temsili askerlik yaptı

        Ordu'da engelliler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 16:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da engelli gençler bir günlük temsili askerlik yaptı

        Ordu'da engelliler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.

        İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende üniforma giyen 31 engelli birey, yemin ederek bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirdi.

        Kıdemli Başçavuş Gökhan Özer, burada yaptığı konuşmada, askerlik yeminin hayırlı olmasını temenni etti.

        Etkinliğe katılan Hasan Ergül ise tarifi imkansız bir mutluluk ve sevinç içerisinde olduklarını belirterek, "Bir günlüğüne de olsa bizleri bu şerefli görevimizi yapma fırsatı veren, bu güzellikleri yaşama imkanı sağlayan başta Jandarma Genel Komutanlığı olmak üzere Ordu İl Jandarma Komutanlığımıza bütün engelliler adına teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

        Engelli bireylere terhis belgeleri, künye ve hediyelerin verildiği törene, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kamil Buğra Akgül, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"

        Benzer Haberler

        Ordu'da engelli bireyler temsili asker oldu
        Ordu'da engelli bireyler temsili asker oldu
        Otobüs perondan çıktı, saniyeler sonra toprak kayması oldu, görevli ise son...
        Otobüs perondan çıktı, saniyeler sonra toprak kayması oldu, görevli ise son...
        Ordu'da şehir merkezindeki bir karga vatandaşlara zor anlar yaşattı
        Ordu'da şehir merkezindeki bir karga vatandaşlara zor anlar yaşattı
        Ordu'da yağışlar heyelanlara neden oldu
        Ordu'da yağışlar heyelanlara neden oldu
        Ordu'da heyelanlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı
        Ordu'da heyelanlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı
        Ordu'da öğretmenlerden Türk halk müziği konseri
        Ordu'da öğretmenlerden Türk halk müziği konseri