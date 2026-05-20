        Ordu'da fındık bahçesinde heyelan meydana geldi

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesindeki heyelan nedeniyle 3 ev ve 1 ahır boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Bahçeler Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde yamaçtan kopan toprak parçaları ve ağaçlar vadiye sürüklendi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, bölgede çevre güvenliği aldı.

        Bölgede incelemede bulunan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle 3 ev ve 1 ahırın AFAD ekiplerince boşaltıldığını söyledi.

        Heyelan alanının büyümemesini temenni eden Kibar, "Ancak alana baktığımızda ufak tefek hareketler devam ediyor. İnşallah bu hareketlilik durduktan sonra bölgede çalışmalar başlayacak." dedi.

        Kibar, heyelanın grup yoluna oldukça yakın olduğunu belirterek, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

