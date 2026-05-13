        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Ordu'da gastronomi festivali kapsamında yöresel lezzetlerin sunumu yapıldı

        Ordu'da, 30 Temmuz'da düzenlenecek gastronomi festivali kapsamında 88 yöresel lezzetin sunumu gerçekleştirildi.


        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda, Ordu'nun gastronomisini harekete geçirmek için 88 çeşit yemek hazırlandığını söyledi.

        Yemeklerin Ordu'nun özelliklerini taşıdığını belirten Güler, "Bunu çok rahatlıkla 100'ün üzerine çıkarmamız mümkün. Türkiye'de ve dünyada 'biz artık varız' diyeceğimiz bir noktadayız. Zaten Allah'ın bütün güzelliklerini verdiği, bizim de ona layık olmaya çalıştığımız güzel bir kent. Dolayısıyla biz burada gastronomi ve turizmi öne çıkartmak için kolları sıvadık." dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise sadece yemek yapmadıklarını, bir coğrafyayı, bir kültürü ve binlerce yıllık bir birikimi tabağa yansıttıklarını vurguladı.

        Amaçlarının yöresel lezzetleri gelecek nesillere aktarmak olduğunu dile getiren Toparlak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ordu demek dağdaki sakarcadan, denizdeki mezgit balığına yayladaki kuzu etinden sofradaki karalahana sarmasına uzanan devasa bir lezzet haritasıdır. Ordu mutfağı, yeşilin ve mavinin en doğal buluşmasıdır. Biz bu festivalle dünyaya şunu diyoruz, 'gelin doğallığın tadını en saf haliyle yerinde bakın'. Geleneksel tariflerimizi modern dokunuşlarla nasıl harmanladığımızı göreceksiniz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından program kapsamında kente gelen bazı şefler, yöresel lezzetlerin sunumunu yaptı.

        Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin de (YEDAŞ) desteğiyle 30 Temmuz'da düzenlenecek festival kapsamında yapılan programa, Vali Muammer Erol, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, turizm işletmesi yöneticileri katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

