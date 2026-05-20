Ordu'da Geleneksel Gölköy Yağlı Güreşleri düzenlendi

Ordu'nun Gölköy ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Gölköy Yağlı Güreşleri"nde başpehlivan İsmail Balaban oldu.





İlçedeki güreş sahasında gerçekleştirilen program, halkoyunları gösterisi ile başladı.



Farklı kategorilerde 370 sporcunun katıldığı etkinlikte güreş ağalığını Ceyhan Yılmaz yeniden kazandı.



Birçok ilden pehlivanın katıldığı etkinlikte İsmail Balaban, final müsabakasında rakibi Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan oldu.



Etkinliğe, Vali Muammer Erol, Gölköy Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

