        Ordu Haberleri Ordu'da Geleneksel Gölköy Yağlı Güreşleri düzenlendi

        Ordu'nun Gölköy ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Gölköy Yağlı Güreşleri"nde başpehlivan İsmail Balaban oldu.

        Giriş: 20.05.2026 - 19:14 Güncelleme:
        İlçedeki güreş sahasında gerçekleştirilen program, halkoyunları gösterisi ile başladı.

        Farklı kategorilerde 370 sporcunun katıldığı etkinlikte güreş ağalığını Ceyhan Yılmaz yeniden kazandı.

        Birçok ilden pehlivanın katıldığı etkinlikte İsmail Balaban, final müsabakasında rakibi Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan oldu.

        Etkinliğe, Vali Muammer Erol, Gölköy Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

