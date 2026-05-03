Ordu'da heyelan nedeniyle Fatsa-Kumru kara yolu ulaşıma kapandı. Kentte aralıklarla etkisini sürdüren yağış dolayısıyla Kumru ilçesinin İslamdağ Mahallesi mevkisinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, Kumru-Fatsa kara yolunu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ile Fatsa ve Kumru belediyelerine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, iş makineleri yardımıyla yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

