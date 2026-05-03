Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan Fatsa-Kumru kara yolu ulaşıma açıldı

Ordu'da heyelan nedeniyle dün kapanan Fatsa-Kumru kara yolu ulaşıma açıldı. Kentte aralıklarla etkisini sürdüren yağış dolayısıyla Kumru ilçesinin İslamdağ Mahallesi mevkisinde meydana gelen heyelan bölgesinde Karayolları ile Fatsa ve Kumru belediyelerine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, yoldaki kaya parçaları ve toprak birikintilerini iş makineleri yardımıyla temizlendi. Çalışmanın ardından Fatsa-Kumru kara yolu ulaşıma yeniden açıldı.

