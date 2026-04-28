        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Ordu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında, 2026 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Ordu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında, 2026 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Vali Erol, mart sonu itibarıyla kentteki kamu yatırım projesi sayısının 235 olduğunu belirtti.

        Projeler için toplam 22 milyar 671 milyon lira harcama yapıldığını vurgulayan Erol, yatırımlarda projelerin toplam bedeline göre yüzde 37 nakdi gerçekleşme sağlandığını kaydetti.

        Kentte yürütülen 235 kamu yatırım projesinden 148'inin devam ettiğini, 14'ünün ihale, 51'inin proje aşamasında olduğunu anlatan Erol, 2 projenin ise tasfiye edildiğini belirtti.

        Erol, "Yıl içerisinde 20 projede yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yatırımlar tamamlanmıştır. İlimizdeki toplam 235 yatırım projesinin 30'u Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ Genel Müdürlüğüne, 52'si ilçe belediyelerine, 153'ü ise yatırımcı il ve bölge müdürlüklerine aittir." değerlendirmesinde bulundu.

        İl AFAD Müdürü Ümit Ünal da İçişleri Bakanlığının talimatı gereğince, il genelindeki sığınakların ve sığınak olarak kullanılacak yerlerin tespiti amacıyla "Sığınak Komisyonu" oluştuğunu belirterek, özel ve genel sığınaklar hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        ABD medyası: İran Savaşı bitecek gibi değil
        ABD medyası: İran Savaşı bitecek gibi değil
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        "Süreyya" belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı

        Benzer Haberler

        Ordu'da ORKÖY kredisi kapsamında hak sahiplerine araçları teslim edildi
        Ordu'da ORKÖY kredisi kapsamında hak sahiplerine araçları teslim edildi
        Ordu'da aranması bulunan 20 şüpheli yakalandı
        Ordu'da aranması bulunan 20 şüpheli yakalandı
        Ordu'da bir haftada 17 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi
        Ordu'da bir haftada 17 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi
        Ordu'da 4 metreyi bulan karla mücadele çalışması
        Ordu'da 4 metreyi bulan karla mücadele çalışması
        Ordu'nun kırsalında ulaşım konforu artıyor
        Ordu'nun kırsalında ulaşım konforu artıyor
        Ankara Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı, motosiklet kazasında hayatını kayb...
        Ankara Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı, motosiklet kazasında hayatını kayb...