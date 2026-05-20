Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da Kurban Bayramı öncesi sebze meyve halinde denetim yapıldı

        Ordu'da Kurban Bayramı öncesi sebze meyve halinde denetim yapıldı

        Türkiye'de birçok ilde yapılan denetimler kapsamında Ordu'da Kurban Bayramı öncesi sebze meyve hali denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 12:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da Kurban Bayramı öncesi sebze meyve halinde denetim yapıldı

        Türkiye'de birçok ilde yapılan denetimler kapsamında Ordu'da Kurban Bayramı öncesi sebze meyve hali denetlendi.

        Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin katılımıyla Karapınar Mahallesi'ndeki Altınordu Sebze ve Meyve Hali'nde denetim yapıldı.

        Denetimde, işletmelerdeki mevcut ürün miktarı ile Hal Kayıt Sistemi'ndeki stok miktarının uyumu kontrol edildi. Ayrıca, Hal Kayıt Sistemi'ndeki ürün künyesiyle sebze ve meyvenin hale girişi ile alış-satış fiyatları sorgulandı.

        İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır, gazetecilere, Kurban Bayramı öncesinde Bakanlığın talimatları ve Ordu Valiliğinin koordinesinde denetimlerin devam ettiğini söyledi.

        Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin katılımıyla sebze meyve hali ile şehirler arası otobüs terminalinde denetimlerin yapıldığı bilgisini veren Çakır, şunları kaydetti:

        "5957 sayılı kanun kapsamında gerçekleştirilen denetimde sebze ve meyve halindeki ürünlerin künyelerinin bulunup bulunmadığı, künyelerin güncel olup olmadığı, gerçek dışı fiyat üzerinden faturalandırılıp faturalanmadığı ve fahiş fiyat artışının olup olmadığı kontrol edilmektedir. Ayrıca otogarda da denetimlerimiz devam ediyor. Burada biletlerle ilgili haksız fiyat artışı olup olmadığını denetliyoruz. Ayrıca firmaların vatandaşların görebileceği şekilde fiyat listelerinin olup olmadığı kontrol edilmektedir."

        Çakır, Kurban Bayramı öncesinde denetimlerin yoğunlaştığını, ayrıca market denetimlerinin de devam ettiğini belirterek, "Gerekli görüldüğü takdirde idari yaptırımlar uyguluyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Samsung greve gidiyor
        Samsung greve gidiyor
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde

        Benzer Haberler

        Ordu'da bayram öncesi denetimler sıkılaştırıldı
        Ordu'da bayram öncesi denetimler sıkılaştırıldı
        19 Mayıs kutlamalarında tehlikeli anlar: Stada giren başıboş köpek, dronu b...
        19 Mayıs kutlamalarında tehlikeli anlar: Stada giren başıboş köpek, dronu b...
        Ordu'da heyelan kamerada
        Ordu'da heyelan kamerada
        Ordu'da heyelan: O anlar kamerada
        Ordu'da heyelan: O anlar kamerada
        Ordu'da veliler ve öğretmenler aynı parkurda yarıştı
        Ordu'da veliler ve öğretmenler aynı parkurda yarıştı
        ODÜ Rektörü Baş'a Özbekistan'dan 'Fahri Profesörlük' ünvanı
        ODÜ Rektörü Baş'a Özbekistan'dan 'Fahri Profesörlük' ünvanı