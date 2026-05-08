        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da maden sahasındaki sondaj çalışmalarına yönelik bilirkişi heyeti keşif yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Ordu İdare Mahkemesince görevlendirilen 9 kişilik bilirkişi heyeti, Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'na geldi.

        Heyet üyeleri, inceleme öncesinde CHP Milletvekilleri Seyit Torun, Mustafa Adıgüzel ve Cemal Enginyurt, ilçe belediye başkanları, Baro Başkanı Birsen Uçar ve Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül'ü dinledi.

        Heyet daha sonra Perşembe Yaylası ve Korgan ilçesine bağlı Çobantepe mevkisindeki 7 ayrı bölgede sondaj çalışmalarına yönelik keşif gerçekleştirdi.

        İncelemesini tamamlayan heyet, daha sonra bölgeden ayrıldı.

        CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, yaptığı konuşmada, yaylaların korunması gerektiğini belirterek, "Maden'e hayır' diyoruz ve 'hayır' demeye devam edeceğiz." dedi.

        Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül ise keşif heyetinin sondaj alanlarını incelediğini ifade ederek, "Olumlu geçti diye düşünüyoruz. Yani buradan biz bu sondaj çalışması kararını en kısa zamanda çıkacağını, iptal olacağını düşünüyoruz. Umutsuz değiliz. Bu keşif bize umut verdi." ifadelerini kullandı.

        Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, çeşitli çevre derneklerinin yönetici ve üyeleri de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Sallai'ye Premier Lig kancası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ordu'da suç örgütüne yönelik operasyonda 41 kişi tutuklandı
        Ordu merkezli 15 ay süren dev operasyon: 41 tutuklama
        Ordu'da 3 katlı binada yangın
        CHP Ordu'da maden mitingi düzenledi
        Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis, toprağa verildi
        Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis için resmi tören
