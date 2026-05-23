Ordu'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Ramazan Mahallesi'nde Kenan A. (30) yönetimindeki 33 ACB 488 plakalı otomobil ile Maksut Y. (25) idaresindeki 52 AEA 900 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Yeşim Nur A. (31), Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

