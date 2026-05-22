Ordu'da şehir merkezindeki bir karga vatandaşlara zor anlar yaşattı

Ordu'da şehir merkezindeki bir karganın, bulunduğu yerden geçmek isteyen vatandaşlara çarpması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.



Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesinde yürüyen vatandaşlar, aydınlatma direğindeki karganın kendilerine yakın uçması nedeniyle tedirginlik yaşadı.



Bazı kişilerin kafasına, bazılarının da vücuduna çarpan karga, bir süre sonra bulunduğu yerden uzaklaştı.



Kargadan uzak durabilmek için mücadele eden vatandaşların gösterdiği tepkiler, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

