Ordu'da şelalenin göletine giren kişi boğuldu

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde şelalenin göletine giren kişi boğuldu. Aşıklı Çakıllı Mahallesi'nde Gökçegelin Şelalesi'nde arkadaşlarıyla serinlemek için gölete giren A.K. (16), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, dalgıç polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araması sonucunda A.K'nin cesedine ulaşıldı. A.K'nin cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.