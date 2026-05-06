        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden polisin cenazesi defnedildi

        Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden polisin cenazesi defnedildi

        Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Alev Kovancı'nın cenazesi toprağa verildi.

        Giriş: 06.05.2026 - 23:50 Güncelleme:
        Perşembe ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında vefat eden Altınordu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Kovancı (45) için Ordu Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

        Törene, Kovancı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, bazı ilçe belediye başkanları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Kovancı'nın öz geçmişinin okunduğu tören, dua edilmesiyle sona erdi.

        Üç çocuk babası Kovancı'nın cenazesi, Perşembe ilçe meydanında kılınan namazın ardından Şenyurt Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

        Kovancı'nın eşi Pınar ve annesi Müzeyyen Kovancı ile ağabeyleri Samsun Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Kovancı, Ordu Emniyet Müdür Yardımcısı Turgay Kovancı ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti.

        Öte yandan Kovancı'nın mahalle bekçisi babası Ahmet Kovancı'nın 1991'de şehit olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

