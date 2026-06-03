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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekipler, Altınordu ve Fatsa ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 153 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonda E.A, C.T, İ.Ç, G.G, S.K, A.S. ve E.S.T. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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