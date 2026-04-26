        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da yaylaya inşa edilen gölet turizm ve hayvancılığa katkı sunuyor

        Ordu'da yaylaya inşa edilen gölet turizm ve hayvancılığa katkı sunuyor

        Ordu'nun Gölköy ilçesindeki 1500 rakımlı Uluvahta Yaylası'nda su kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla inşa edilen göletin, turizm ve hayvancılığa katkı sunduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Ordu'da yaylaya inşa edilen gölet turizm ve hayvancılığa katkı sunuyor

        Ordu'nun Gölköy ilçesindeki 1500 rakımlı Uluvahta Yaylası'nda su kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla inşa edilen göletin, turizm ve hayvancılığa katkı sunduğu belirtildi.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Uluvahta Yayla Göleti'nin çevre düzenlemesinin tamamlandığı ifade edildi.

        Göletin yaylanın doğal yapısını ve estetiğini bozmayacak şekilde inşa edildiği, içme suyu ihtiyacını karşılamanın yanında turizm ve hayvancılığa da katkı sunduğu kaydedildi.

        Yaylaya yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği aktarılan açıklamada, göl ve çevresinde kamelya, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yapıldığı belirtildi.


        - Ordu'daki gölet ve baraj sayısı 100'e çıkarılacak

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Uluvahta Yaylası'na kazandırılan göletin bölgenin cazibe merkezlerinden birisi olacağını ifade etti.

        Ordu'daki gölet ve baraj sayısını 100'e çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Güler, şunları kaydetti:

        "Uluvahta Yaylası'na yaptığımız gölet ile bölge güzel bir çekim alanı haline geldi. Yaylayı ziyaret edenler için güze alanlar oluşturduk, oluşturmaya da devam ediyoruz. Burada bir köprü planlaması yapıyoruz. Yine çay bahçesi oluşturacağız. Tuvaletleri ve diğer argümanları ile burayı hazırlıyoruz. Festival kapsamında yaylamızı 35 bin kişi ziyaret etmişti. Burada çok özel ve güzel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda burayı belediyemiz ve OSKİ’nin imkanları ile yaptık. Su ihtiyaçlarının karşılanması için şimdi gölet ve baraj yapımında 100'ü hedefliyoruz."


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

