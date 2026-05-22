        Ordu'daki toprak kaymasında yolcu otobüsü ve çalışanı son anda kurtuldu

        Ordu'daki toprak kaymasında yolcu otobüsü ve çalışanı son anda kurtuldu

        Ordu'nun Aybastı ilçesinde otobüs terminalini etkileyen toprak kayması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Kentte aralıklarla devam eden yağış, Aybastı ilçesinde yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

        Aybastı Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında bulunan fındık bahçesinde heyelan meydana geldi. Bahçedeki istinat duvarının üstünden sürüklenen toprak ve taş parçaları terminale kadar ulaştı.

        Heyelan öncesi toprak hareketliliğini fark eden terminaldeki otobüs şoförü, park halindeki aracı çalıştırarak uzak bir noktaya çekti.

        Otobüs çalışanı başka bir kişinin ise yerdeki malzemeleri toplamasından birkaç saniye sonra bulunduğu yere toprak ve taş parçaları düştü.

        Heyelan anında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

