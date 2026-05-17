Ordu'daki Yason Burnu'nda açık hava konseri verildi
Ordu'nun tarihi ve turistik mekanlarından Yason Burnu'nda, "Ordu Caz Festivali" kapsamında açık hava konseri düzenlendi.
Ordu'nun tarihi ve turistik mekanlarından Yason Burnu'nda, "Ordu Caz Festivali" kapsamında açık hava konseri düzenlendi.
"Sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesinde yer alan Yason Burnu'nda, festivalin üçüncü günü etkinlikleri dolayısıyla Kök Kadro Grubu sahne aldı.
Açık havada verilen konsere katılan vatandaşlar şarkılara eşlik etti.
Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, yaptığı konuşmada, Yason Burnu'nda daha önce birçok etkinlik ve konserin düzenlendiğini, ilk defa bir caz festivali yapıldığını söyledi.
Ordu Caz Festivali Genel Direktörü Emre Gürsoy ise Ordu'nun kültür ve sanatı kucakladığını ifade etti.
Festival, yarın yapılacak çeşitli etkinliklerin ardından sona erecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.