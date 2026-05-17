Ordu'daki Yason Burnu'nda açık hava konseri verildi

Ordu'nun tarihi ve turistik mekanlarından Yason Burnu'nda, "Ordu Caz Festivali" kapsamında açık hava konseri düzenlendi.



"Sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesinde yer alan Yason Burnu'nda, festivalin üçüncü günü etkinlikleri dolayısıyla Kök Kadro Grubu sahne aldı.



Açık havada verilen konsere katılan vatandaşlar şarkılara eşlik etti.



Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, yaptığı konuşmada, Yason Burnu'nda daha önce birçok etkinlik ve konserin düzenlendiğini, ilk defa bir caz festivali yapıldığını söyledi.



Ordu Caz Festivali Genel Direktörü Emre Gürsoy ise Ordu'nun kültür ve sanatı kucakladığını ifade etti.



Festival, yarın yapılacak çeşitli etkinliklerin ardından sona erecek.

