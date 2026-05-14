Ordulu öğretmen Aydın, Avrupa'nın en iyi öğretmeni ödülünü almaya hak kazandı

Ordu'da İngilizce öğretmeni Muhammet Aydın, "Cambridge Dedicated Teacher Awards" yarışmasında Avrupa'nın en iyi öğretmeni ödülünü almaya hak kazandı.



Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan 43 yaşındaki Aydın, Cambridge University Press & Assessment'in düzenlediği yarışmada, en zorlu şartlarda bile dezavantajlı çocuklara eğitim vermeye, onları desteklemeye ve onlara ilham vermeye devam eden kararlılığı nedeniyle ödüle layık görüldü.



Dünya birincisinin belirleneceği yarışmanın da sonucunu bekleyen Aydın, AA muhabirine, 21 yıldır kendisini sadece atanmış değil, adanmış bir Cumhuriyet öğretmeni olarak tanımlayan gönüllü bir öğretmen olduğunu söyledi.



Özellikle dezavantajlı koşullarda büyümek zorunda kalan çocuklara ve onların ebeveynlerine yönelik gerçekleştirdiği projelerle ulusal ve uluslararası ödüller aldığını anlatan Aydın, 2021 yılında "Global Teacher Prize" yarışmasında, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri olarak seçildiğini hatırlattı.



Aydın, şu anda Türkiye'yi ve Avrupa'yı, Cambridge Üniversitesi'nin düzenlediği "Eğitime Adanmış Öğretmen" ödüllerinde Avrupa kıtası birincisi olarak temsil ettiğini vurgulayarak, "126 ülkeden toplam 12 bin öğretmeni geride bıraktım. Dünyanın en iyi 90 öğretmeni listesine dahil oldum. Sonraki süreçte ise Avrupa'nın ilk 10 öğretmeni listesine girdim. Geçtiğimiz hafta itibariyle ülkemize o kutlu haberi getirdim. Avrupa kıtasının birincisi olarak Cambridge Üniversitesi tarafından resmi olarak ilan edildim." dedi.



Dünya birincisini belirleyecek oylamanın 16 Mayıs mesai bitimine kadar devam ettiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:



"Artık dünya birincisini, dünyanın farklı kıtalarından 9 öğretmenden birisini, dünya halkları 'Dünya'nın En Adanmış Öğretmeni" olarak öne çıkaracak ve birinci seçecek. Bundan sonraki süreçte Cambridge Üniversitesi'nin web sitesinde yayınlanan biyografilerimizin altındaki linklere oy kullanarak yapacak. Ben şu anda Muhammet Aydın olarak değil, ülkemin 24 milyondan fazla olan çocukları adına yarışıyorum. Ülkemin evlatları adına yarışıyorum. Dolayısıyla ülkemin her ferdinden destek bekliyorum."

