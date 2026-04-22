Ordulu şairin şehirlere yazdığı şiirler sosyal medyada ilgi görüyor

EYÜP ELEVLİ - Ordulu şair Fuat Huysuz, şehirlerin tarihi ve kültürünü şiirlerinde kaleme aldı.



Altınordu ilçesinde oturan Huysuz, 14 yaşında merak sardığı şiir serüveninde 3 kitabını sanatseverlerle buluşturdu.



"Aşk" temasıyla kaleme aldığı kitaplarının ardından iller için şiir yazmaya karar veren Huysuz, eserlerinde ana tema olarak şehirlerin tarihi ve kültürel özelliklerine yer verdi.



Ordu Şairler, Yazarlar ve Sanatseverler Birliği Kültür Derneği (ORŞAYAD) Yönetim Kurulu üyesi Huysuz, kentlerin doğal güzelliklerinin yer aldığı görseller eşliğinde seslendirdiği şiirleri sosyal medya hesabından paylaştı.



Dördüncü kitabının hazırlıklarını sürdüren 44 yaşındaki Fuat Huysuz, AA muhabirine, Ordu'nun kültür ve sanat hayatına çıkardığı kitaplarla hizmet etmeye çalıştığını söyledi.



Söyleşiler ve edebiyat günlerinde okurlarla buluştuğunu belirten Huysuz, yeni kitabını hazırlarken "81 İl İçin Şiir Yazıyorum Projesi"ni hayata geçirmeye karar verdiğini anlattı.



Plaka sırasına göre şehirler için şiir yazmaya başladığını ifade eden Huysuz, "Adana şiiriyle başladım. Serüven dörtlükten oluşan bir şiirle başladı. Ardından 2, 3, 4 derken serüvenin de sonuna geldik. 81 ili tamamlamak üzereyim. Çok güzel bir çalışma oldu. İllerimiz için yazdığım şiirler, bütün şehirlerimizden çok güzel rağbet gördü." dedi.



ORŞAYAD Genel Sekreterliği görevini de üstlenen Huysuz, şiirlerinde illerin kültürüne, sanatına, doğasına ve yemeklerine ilişkin bilgilere yer verdiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:



"Şiirlerin temasında o ilin tarihine, örf ve adetine, doğal güzelliklerine, insanlarına, giyim ve kuşamlarına, el sanatlarına yer verdim. Bazı şehirlerimizin içerisinde yer alan yaşanmışlıklar ve öyküler var. Kırşehir'i yazarken Neşet Ertaş'a, Sivas'ı yazarken Aşık Veysel'e yer verdim. Kendi şehrim Ordu'yu yazarken türkülerimizden, derelerinden, yeşilliklerinden bahsettim. Güzel bir edebiyat yolculuğu oldu."



- 81 ilde imza günü düzenlemeyi hedefliyor



Düzce için yazacağı şiirle serüveni tamamlayacağına işaret eden Huysuz, sosyal medya paylaşımlarına aldığı güzel yorumlar ve eleştirilerin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.





Huysuz, şehirlere ait görseller eşliğinde seslendirdiği şiirlerin okuyucuların hoşuna gittiğini belirterek, "Görsel olarak karşılarında bir video var, seslendirme var. Bu daha çok hoşlarına gitti ve daha çok insana ulaşmamızı sağladı." diye konuştu.



Fuat Huysuz, şiir yazdığı bazı illerin yerel yöneticilerinin arayıp kendisini tebrik etmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Çoğu ilimizden destek oldular. Bir şairin 81 il adına şiir yazması o ilde yaşayan insanların çok hoşuna gitti. Gelen yorumlarda, 'Şehrim için şiir yazılmış, burada benim köyümün ismi geçiyor.' ya da 'Köyümün, derenin resmi var.' şeklinde yazılar var. O bile insanları çok mutlu etti. Özellikle genç kardeşlerimden aldığım yorumlar da beni çok mutlu etti."



Gençlerin şiire ve sanata ilgi göstermesinin mutluluğunu yaşadığını anlatan Huysuz, kitabı yayımladıktan sonra 81 ilde imza günü düzenlemeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

