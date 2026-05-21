Ordu'nun Korgan ilçesinde yağış etkili oldu

Ordu'nun Korgan ilçesinde şiddetli yağış hasara yol açtı.



İlçede aralıklarla devam eden yağış Tepealan Mahallesi'nde etkili oldu. Yağışla birlikte bazı derelerin debisi yükseldi, tarım alanları sular altında kaldı.



Mahallede yaşayan Olgun Cört'e ait iki katlı evin birinci katına giren sel suları ise balkon duvarını yıkarak sokağa aktı.



Ayrıca mahalledeki bazı iş yerlerini su bastı.





Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Korgan Belediyesi ekiplerinin mahalledeki çalışmaları sürüyor.

























