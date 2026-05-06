        Ordu'nun Kumru ilçesinde üçüncü ve sonrasında doğacak her çocuk için maddi destek verilecek

        Ordu'nun Kumru ilçesinde azalan nüfusun artırılması amacıyla Belediye Meclisi tarafından ailelere üçüncü ve sonrasında doğacak her çocuk için maddi destek sağlanması kararı alındı.

        Giriş: 06.05.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026-2035 yıllarını "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak belirlediğini hatırlattı.

        Belediye Meclisinin 4 Mayıs'ta gerçekleşen toplantısında bu konuya ilişkin bazı kararlar aldıklarını belirten Yalçuva, ailelerin üçüncü çocuğuna 50, dördüncü çocuğuna 100, beşinci çocuğuna 150, altıncı çocuğuna ise 200 bin lira vereceklerini bildirdi.

        İlçe nüfusunun azalmaması gerektiğini vurgulayan Yalçuva, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bununla ilgili '8 çocuk olursa belediyede iş vereceğiz, 10 çocuk olursa da sıfır araba vereceğiz.' dedim. Dediğimiz doğru. Aile Teşvik Programı kapsamında yapılacak. Kumru'muz her yönüyle, dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla, bilgi, becerisiyle örnek bir ilçe. İlçenin nüfusu 33 binden 28 bine düşünce biz de belediye meclis üyelerimizle birlikte ortak bir karar aldık. Tabii her şey kanuna uygun ve projemizi açıkladık."

        Yalçuva, amaçlarının ilçede azalan nüfusun tekrar artmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

