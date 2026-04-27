Ordu'nun yayla yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor

Ordu'da kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu yaylalarda başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.



Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kabadüz ve Mesudiye ilçelerini birbirine bağlayan Çambaşı-Yeşilce yolunun karla kaplı bölümlerinde iş makineleriyle yol açma çalışmasının devam ettiği belirtildi.



Bölgede zaman zaman kar yağışının etkisini gösterdiğine işaret edilen açıklamada, "Kar kalınlığı yer yer 4 metreye ulaşırken Ordu Büyükşehir Belediyesi de yolları açık tutmak için yoğun mesai harcıyor. Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen bölgede bu denli yüksek kar kalınlığı görülmesi, çalışmaları hem zorlaştırıyor hem de ortaya ilginç görüntüler çıkıyor. Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yolu ulaşıma açmak için titizlikle çalışırken, kar duvarlarını andıran kütleler metrelerce yüksekliğe ulaşıyor." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, zorlu coğrafi şartlara rağmen sürdürülen çalışmalar sayesinde yayla ve mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılmasının hedeflendiği kaydedildi.



Öte yandan, ekiplerin yaptığı çalışmalar dronla havadan görüntülendi.

