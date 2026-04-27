Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Ordu'nun yayla yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 13:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kabadüz ve Mesudiye ilçelerini birbirine bağlayan Çambaşı-Yeşilce yolunun karla kaplı bölümlerinde iş makineleriyle yol açma çalışmasının devam ettiği belirtildi.

        Bölgede zaman zaman kar yağışının etkisini gösterdiğine işaret edilen açıklamada, "Kar kalınlığı yer yer 4 metreye ulaşırken Ordu Büyükşehir Belediyesi de yolları açık tutmak için yoğun mesai harcıyor. Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen bölgede bu denli yüksek kar kalınlığı görülmesi, çalışmaları hem zorlaştırıyor hem de ortaya ilginç görüntüler çıkıyor. Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yolu ulaşıma açmak için titizlikle çalışırken, kar duvarlarını andıran kütleler metrelerce yüksekliğe ulaşıyor." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, zorlu coğrafi şartlara rağmen sürdürülen çalışmalar sayesinde yayla ve mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılmasının hedeflendiği kaydedildi.

        Öte yandan, ekiplerin yaptığı çalışmalar dronla havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        "Hava kapasitemiz 462 tona yükseldi"
        "Hava kapasitemiz 462 tona yükseldi"
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        İstanbul'u terk ediyorlar
        İstanbul'u terk ediyorlar
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Ordu'nun yükseklerinde nisan sonunda 4 metre kar
        Ordu'nun yükseklerinde nisan sonunda 4 metre kar
        Ordu Valiliğinden Altınordu ilçesinde denizde boğulan kişiye ilişkin açıkla...
        Ordu Valiliğinden Altınordu ilçesinde denizde boğulan kişiye ilişkin açıkla...
        Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası
        Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası
        Huysuzlanan eşekten düştü; o anlar kamerada
        Huysuzlanan eşekten düştü; o anlar kamerada
        Beynindeki kitle nedeniyle tedavi gören Özlem doktor, hayatını kaybetti
        Beynindeki kitle nedeniyle tedavi gören Özlem doktor, hayatını kaybetti
        Konser sırasında girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Emre, kurtarılam...
        Konser sırasında girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Emre, kurtarılam...