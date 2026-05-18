SOLOTÜRK ekibinden Ordu Valisi Erol'a ziyaret

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ekibi, Ordu Valisi Muammer Erol'u ziyaret etti.



Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" etkinlikleri kapsamında 22 Mayıs'ta Ordu'da gösteri yapacak SOLOTÜRK ekibinin, Vali Erol'u makamında ziyaret ettiği belirtildi.



Açıklamada, SOLOTÜRK ekibinden Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı, Hava Pilot Binbaşı Erhan Aydemir, Hava Pilot Üsteğmen Alper Şen, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Ahmet Özkadif ve Hava Harekat Astsubay Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı'nın ziyarette yer aldığı kaydedildi.







