SOLOTÜRK, Ordu'da gösteri uçuşu yapacak

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Ordu'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, SOLOTÜRK'ün Ordu'da unutulmaz bir gösteriye imza atmaya hazırlandığı belirtildi. Açıklamada, programın geleneksel "Mayıs Yedisi" etkinlikleri kapsamında düzenleneceği ifade edilerek, 16 Mayıs Cumartesi prova, 22 Mayıs Cuma saat 18.00'de ise gösteri uçuşunun yapılacağı belirtildi. SOLOTÜRK'ün yetenekli pilotlarının F-16 savaş uçağıyla gerçekleştireceği gökyüzü gösterisinin, Altınordu ilçesindeki Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı mevkisinde izleyiciyle buluşacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.