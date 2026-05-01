        Tekvando miniklerde Avrupa şampiyonu Hira Nur, yeni başarılar için çalışıyor

        HAYATİ AKÇAY - Tekvando miniklerde Avrupa şampiyonu olma başarısı gösteren Ordulu Hira Nur Bahtiyar, yeni madalyalar kazanmak için çalışmaya devam ediyor.

        Giriş: 01.05.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Ailesinin yönlendirmesiyle 2020'de tekvandoya başlayan Hira Nur Bahtiyar, Kasım 2025'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Minikler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 44 kiloda altın madalya kazandı. 6 yıllık kariyerine 15 madalya sığdıran Hira Nur, aynı başarıyı yükseldiği yıldızlar kategorisinde de sürdürmeyi hedefliyor.

        Antrenörü de olan annesi Biray Bahtiyar ile Ünye ilçesindeki spor salonunda antrenmanlara devam eden 12 yaşındaki Hira Nur'un en büyük hedefi ise Türkiye'yi olimpiyatta temsil edebilmek.




        - "Bu sporda ilerlemeyi çok istiyorum"

        Ortaokul öğrencisi Hira Nur Bahtiyar, AA muhabirine, anne ve babasının teşvikiyle başladığı tekvandoyu çok sevdiğini söyledi.

        Yarışmalarda dereceler elde ettiğini belirten sporcu, en büyük başarısının ise miniklerde Avrupa şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

        Kategorisinde Avrupa şampiyonu olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Hira Nur, "Ülkemi Avrupa'da temsil ettiğim için çok mutluyum. Çalışmalarımın sonucunu alabilmek çok güzel bir duygu." dedi.

        Hira Nur Bahtiyar, yarışmalara yıldızlar kategorisinde katılacağını anlatarak, "Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na kota almak için çalışmalarımı sürdürüyorum. İlk hedefim burası, sonra ülkemi dünya şampiyonasında ve 2032 Olimpiyatları'nda temsil edebilmek. Bu sporda ilerlemeyi çok istiyorum." diye konuştu.

        Yeni başarılara ulaşabilmek için antrenmanlara devam ettiğini belirten Hira Nur, "Bana göre başarının sırrı çok çalışmak ve disiplin. Bu süreçte en büyük destekçim eski milli sporcu da olan annem." ifadelerini kullandı.

        Milli tekvandocu Elif Sude Akgül ile Nafia Kuş Aydın'ı örnek aldığını anlatan başarılı sporcu, akranlarına bir spor dalıyla uğraşmaları önerisinde de bulundu.

        Eski milli sporcu antrenör baba Biray Bahtiyar ise kızının başarılarıyla gururlandıklarını belirterek, "Hira Nur çok erken yaşta ülkemizi çok güzel şekilde temsil etti ve bayrağımızı göndere çektirdi." dedi.

        Hira Nur'un çok daha güzel başarılara ulaşacağına inancının tam olduğunu dile getiren Bahtiyar, "Burada en büyük sır pes etmemek, spora devam edebilmek. Şu anda sporcumuzun yıldızlar kategorisinde ilk yılı. İnşallah Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na kota alıp burada da madalya almasını bekliyoruz. Bunun için çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

        Bahtiyar, kızının hırslı bir sporcu olduğunu anlatarak, "Hira Nur'un en büyük özelliği vazgeçmemesi ve çok hırslı olması. Aynı zamanda çok disiplinli bir sporcu. Bunlar da zaten birbirine bağlı zincir gibi başarıyı getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!

        Benzer Haberler

        Ordu'da 5 katlı binanın çatısında yangın
        Ordu'da 5 katlı binanın çatısında yangın
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler: "Çok şükür sağlığım yerinde"
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler: "Çok şükür sağlığım yerinde"
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'in sağlık durumuna ilişkin açıklama...
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'in sağlık durumuna ilişkin açıklama...
        Ordu için kuvvetli yağış ve yükseklerde kar uyarısı
        Ordu için kuvvetli yağış ve yükseklerde kar uyarısı
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ordu Millet Düzü projesi yükseliyor
        Ordu Millet Düzü projesi yükseliyor