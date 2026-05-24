Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Ünye Kadın SK, kendi sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 5-4 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 17:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Ünye Kadın SK, kendi sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 5-4 mağlup etti.

        Ünye Kadın SK, Ünye Çınarsuyu Tesisleri Sentetik Saha’da Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti.

        Maç, ev sahibi takımın 5-4'lük üstünlüğüyle sona erdi.

        Ev sahibi ekibin gollerini 16. dakikada Buket Karadağ, 39. dakikada Ezmiralda Franja, 51. dakikada Skhurte Maliqi, 57 ve 74. dakikada ise Mesuare Begallo attı.

        Amed Sportif Faaliyetler'in golleri ise 20, 61 ve 26. dakikada Ngo Mbeleck Genevieve Edith, 44. dakikada ise Melissa Sandrine Behinan'dan geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı
        Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Süper Lig'e Türk damgası!
        Süper Lig'e Türk damgası!
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!

        Benzer Haberler

        Apartmanın kapalı otoparkında çıkan yangında 3 otomobil zarar gördü
        Apartmanın kapalı otoparkında çıkan yangında 3 otomobil zarar gördü
        Ordu'da otopark yangını: 3 araçta hasar oluştu
        Ordu'da otopark yangını: 3 araçta hasar oluştu
        Ordu'da bayram öncesi mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yapıyor
        Ordu'da bayram öncesi mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yapıyor
        Ordu'da otoparkta çıkan yangın 3 otomobilde hasara yol açtı
        Ordu'da otoparkta çıkan yangın 3 otomobilde hasara yol açtı
        Ordu'da mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
        Ordu'da mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
        Ordu'da bıçak bileme mesaisi
        Ordu'da bıçak bileme mesaisi